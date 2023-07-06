İspanya'da gençlere 20 bin euro ödenmesi teklif edildi 18-23 aralığındaki gençlere maddi destek sağlanması amaçlanıyor. 10 milyar euro olarak açıklanan maliyet vergilerle karşılanacak.

ensonhaber.com

Avrupa ülkesi İspanya, gençlere yönelik yeni planını duyurdu.

Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, sosyal eşitsizliğin üstesinden gelmek için öneride bulundu.

Gençlere 20 bin euro ödeme

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerden önce açıklanan plana göre, 18-23 yaş aralığındaki gençlere 20 bin euro ödeme yapılacak.

Ülkedeki gençlerin, bu sayede eğitim, öğretim ya da iş kurmaları için desteklenmeleri hedefleniyor.

Maliyeti 10 milyar euro: Vergilerle karşılanacak

Atılması planlanan adımın maliyetinin 10 milyar euroyu bulacağı, bu gelirin ise ülkedeki zenginlerin vergilendirilmesi yoluyla elde edileceği kaydedildi.

Amacın, insanların aile geçmişleri veya kazançları ne olursa olsun "fırsat eşitliğini" garanti etmek olduğu belirtildi.

"Gelecek sahibi olmalarını sağlayacağız"

Bakan Diaz, “evrensel miras” olarak adlandırılan planın, tüm genç İspanyollar tarafından kullanılabileceğini söyledi ve ekledi:

Bu, gençlerin gelecek sahibi olmalarını sağlamak ve onlara ailelerine bağlı kalmadan okuma ya da iş kurma şansı vermekle ilgili bir durum.



Bu nedenle insanlara 18 yaşına geldiklerinde ister okuyarak ister bir iş kurarak gelişebilmeleri için 20 bin euro verilmesini öneriyoruz. 23 Temmuz'da mevzubahis olan şey bu.