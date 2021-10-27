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İspanya'da göktaşı parçası, internetten satılırken ele geçirildi

İspanya'da göktaşı parçası, internetten satılırken ele geçirildi

27 bin 500 euro fiyatla açık artırmaya çıkarılan ve 50 bin euroya alıcı bulan göktaşı için güvenlik güçleri harekete geçti. 60 yıldır kayıp olan taş, satılmadan ele geçirildi.