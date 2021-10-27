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    İspanya'da göktaşı parçası, internetten satılırken ele geçirildi

    27 bin 500 euro fiyatla açık artırmaya çıkarılan ve 50 bin euroya alıcı bulan göktaşı için güvenlik güçleri harekete geçti. 60 yıldır kayıp olan taş, satılmadan ele geçirildi.
    • AA
    • 27.10.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 17:47
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    İspanya'da göktaşı parçası, internetten satılırken ele geçirildi

    Değerli olmalarıyla bilinen göktaşlarıyla ilgili İspanya'da operasyon düzenlendi.

    Ülkedeki jandarma, 1947'de ülkenin kuzeyindeki Leon kentinin Reliegos ilçesine düşen göktaşının bir parçasını, internetten 50 bin euroya satılmaya çalışılırken ele geçirdi.

    50 BİN EUROYA SATIŞA ÇIKARILDI

    Jandarmadan yapılan açıklamada, kurum içindeki doğayı koruma departmanının, internetten 27 bin 500 euroya açık artırmaya çıkarılan ve 50 bin euroya kadar alıcı bulan göktaşı parçasına ulaşarak, Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi'ne teslim ettiği bildirildi.

    GÖKTAŞI 1947'DE DÜŞTÜ

    Söz konusu göktaşının, 1947'de Reliegos ilçesine düştüğü ve üzerinde inceleme yapılıp sergilenmesi için Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi'ne verildiği belirtildi.

    İspanya da göktaşı parçası, internetten satılırken ele geçirildi #1

    60 YILDIR KAYIPTI

    Göktaşının yaklaşık 60 yıldır kayıp olduğu, kaydedilen parçasının internette satışa koyulmasıyla ortaya çıktı

    Jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonrasında Bask bölgesinin Hernani ilçesindeki operasyonda ele geçirildiği ve sorumlu kişinin yakalandığı açıklandı.

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