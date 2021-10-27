- Haberler
- Dünya Haberleri
- İspanya'da göktaşı parçası, internetten satılırken ele geçirildi
İspanya'da göktaşı parçası, internetten satılırken ele geçirildi
- AA
- 27.10.2021 - 17:38
- Güncelleme : 27.10.2021 - 17:47
Değerli olmalarıyla bilinen göktaşlarıyla ilgili İspanya'da operasyon düzenlendi.
Ülkedeki jandarma, 1947'de ülkenin kuzeyindeki Leon kentinin Reliegos ilçesine düşen göktaşının bir parçasını, internetten 50 bin euroya satılmaya çalışılırken ele geçirdi.
50 BİN EUROYA SATIŞA ÇIKARILDI
Jandarmadan yapılan açıklamada, kurum içindeki doğayı koruma departmanının, internetten 27 bin 500 euroya açık artırmaya çıkarılan ve 50 bin euroya kadar alıcı bulan göktaşı parçasına ulaşarak, Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi'ne teslim ettiği bildirildi.
GÖKTAŞI 1947'DE DÜŞTÜ
Söz konusu göktaşının, 1947'de Reliegos ilçesine düştüğü ve üzerinde inceleme yapılıp sergilenmesi için Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi'ne verildiği belirtildi.
60 YILDIR KAYIPTI
Göktaşının yaklaşık 60 yıldır kayıp olduğu, kaydedilen parçasının internette satışa koyulmasıyla ortaya çıktı
Jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonrasında Bask bölgesinin Hernani ilçesindeki operasyonda ele geçirildiği ve sorumlu kişinin yakalandığı açıklandı.