İspanya'da hayvanlar üzerinden binlerce kişiyi dolandırdı

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İspanya bu dolandırıcılık vakasıyla çalkalanıyor...

İspanyol televizyon sunucusu ve hayvan hakları aktivisti Frank Cuesta, yaptığı itiraflarla tüm sevenlerini şaşırttı.

Vahşi Frank programıyla tanınan Cuesta, Tayland'da Ayuda a los Reptiles adında bir dernek kurdu ve daha sonra Santuario Libertad adlı bir hayvan barınağı işletti.

HAYVANLARIN İÇİN TOPLADIĞI PARAYI ÇALDI

Cuesta bu dernek ve barınak için sürekli bağış topladı.

Ancak bağışları zimmetine geçirdiği ortaya çıkan Cuesta, geçtiğimiz aylarda kanser olduğunu ve parayı tedavisine harcamak zorunda kaldığını açıkladı.

Ancak her şey sahte çıktı...

TÜM YALANLARINI İTİRAF ETTİ

YouTube kanalında paylaştığı videonun başında, “Anlaşmanın bir parçası olarak kamuoyundan özür diliyorum ve insanların taşıdığı endişelerin çoğunu açıkça dile getiriyorum. Tüm bunları burada netleştirip yoluma devam etmek istiyorum.” sözleriyle açıklamasına başlayan Cuesta, karakterinin bir kurgu olduğunu kabul etti.

"HER ŞEY BİR ŞOVDU"

Cuesta, bu barınağın bir hasta hayvanlara bakım hizmeti vermediğini, hayvanların satın alındığı bir “çiftlik” olduğunu ve hayvan kurtarma hikayelerinin bir “şov” olduğunu itiraf etti.

VETERİNER OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sürekli hayvan tedavi etme videoları çekerek kamuoyunu bilgilendiren Cuesta, veteriner ya da herpetolog olmadığını, hayvanlar hakkında temel bilgisi olduğunu ancak profesyonel bir uzman olmadığını belirtti.

Cuesta, “Ünlü olmanın etkisiyle mitomani ve ego sorunlarım büyüdü." dedi.

Daha önce kanser tedavisi gördüğünü iddia etse de, aslında miyelodisplazi (kan hücreleriyle ilgili bir bozukluk) tedavisi gördüğünü ve kanser olmadığını söyledi.

HAYVANLARIN ÖLDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Barınakta ölen hayvanlar için de sorumluluğu üstlenen Cuesta, bu ölümlerde kendi ihmallerinin payı olduğunu belirtti ve “Ancak durumu düzeltmek için elimden geleni yapıyorum. Her gün daha fazla öğrenmeye ve gelişmeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

İTİRAFLARINI REDDETTİ

Aynı günün ilerleyen saatlerinde yaptığı canlı yayında Cuesta, söz konusu videodaki açıklamalarını geri çektiğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, videodaki ifadeleri kendisinden birileri tarafından kayda alması istendiği ve karşılığında kendisine ve çocuklarına yönelik tacizin sona ereceğine dair söz verildiğini açıkladı.

Ağustos 2024’ten bu yana devam eden suçlamaların asılsız olduğunu savunan Cuesta, hiçbir zaman yasa dışı bir faaliyette bulunmadığını ve hayvan kaçakçılarıyla mücadele ettiğini dile getirdi.