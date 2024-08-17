İspanya'da kaçak göçmenler plaja indi İspanya'nın Mallorca adasında, kaçak göçmenler tekneyle yanaştı. Plajda güneşlenen insanların arasından karaya çıkan göçmenlerin rahat tavırları da oldukça dikkat çekti.

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Haber Merkezi

İspanya'nın Mallorca adasında görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Yaz aylarını fırsat bilen vatandaşlar plajda güneşlenerek keyifli vakit geçiriyorlardı. Ancak bu sırada garip bir olay yaşandı.

Salı günü yaşanan olayda 20 kaçak göçmen, tekneyle plaja yanaştı. Göçmenler tekneden inerek güneşlenen insanların içine daldı.

GÖÇMENLERİN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kaçak göçmenlerin rahat tavırları da oldukça dikkat çekti. Dikkat çeken başka bir durum ise göçmenlerin fiziksel durumlarının oldukça iyi olmaları ve küçük bel çantalarıyla adeta seyahat etmeye gelmiş tavırlarıydı.

Ayrıca yetkililer, İspanya'da bulunan adaya salı günü yanaşan beşinci tekne olduğunu belirtti.

FARKLI ADALARA DA TEKNELER YANAŞIYOR

Bunun yanı sıra salı günü sabah 9 sularında Formentera adasında da iki tekne yanaştı. Teknelerden birinde 15, diğerinde ise 11 kişi bulunuyordu.

Saat 10.30 sularında Formentera'ya ulaşan üçüncü bir tekne ise 15 kişi daha taşıyordu.

Saat 10.50'de ise Cabrera'nın güneyinde dördüncü bir tekneden 18 kişi kurtarıldı.

20 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN İSPANYA'YA GİTTİ

Akdeniz boyunca tehlikeli bir yolculuk yapan bu insanların denizde ne kadar kaldıkları bilinmiyor.

2024'ün ilk çeyreğinde 1.500'ü çocuk olmak üzere 20.000'den fazla göçmen deniz yoluyla İspanya'ya ulaştı.

Birmingham Live'ın haberine göre, gelenlerin yüzde sekseni Kanarya Adaları'nı tercih etti ve bu da bu yolculuğu bu yıl Avrupa'ya giden en yoğun göç rotası haline getirdi.

İbiza Konseyi Başkanı Vicent Mari, geçen hafta bir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada yasadışı göçün engellenmesi çağrısında bulunarak 'durumun, bu sorunla başa çıkmaya ne hazırlıklı ne de yeterli büyüklükte olan bakım hizmetleri gerektirdiğini' söyledi.