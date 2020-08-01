İspanya’da kayalıklardan denize atladı, hastanelik oldu

40 metre yükseklikten denize atlayarak, suyun içinde bulunan kayalara çarpan turistin belkemiği ciddi şekilde zedelendi.

İspanya’nın İbiza Adası’nda tatil yapan 38 yaşındaki bir İngiliz turist, denizden 40 metre yükseklikteki kayalıklardan denize atladı.

SIRT KEMİKLERİ KIRILDI

Deniz içerisindeki kayalara çarpan turist, belkemiğini zedeleyerek hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, ismi açıklanmayan turistin durumunun ciddi olduğunu ve bazı sırt kemiklerinde kırıklar tespit edildiğini açıkladı.

İngiliz turistin kayalıklardan denize atladığı o anlar ise başka bir turist tarafından görüntülendi.

İspanya’da kayalıklardan denize atlarken sakatlandı