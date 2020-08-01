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    İspanya’da kayalıklardan denize atladı, hastanelik oldu

    40 metre yükseklikten denize atlayarak, suyun içinde bulunan kayalara çarpan turistin belkemiği ciddi şekilde zedelendi.
    • DHA
    • 01.08.2020 - 12:08
    • Güncelleme : 01.08.2020 - 12:08
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    İspanya’da kayalıklardan denize atladı, hastanelik oldu

    İspanya’nın İbiza Adası’nda tatil yapan 38 yaşındaki bir İngiliz turist, denizden 40 metre yükseklikteki kayalıklardan denize atladı.

    SIRT KEMİKLERİ KIRILDI

    Deniz içerisindeki kayalara çarpan turist, belkemiğini zedeleyerek hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, ismi açıklanmayan turistin durumunun ciddi olduğunu ve bazı sırt kemiklerinde kırıklar tespit edildiğini açıkladı.

    İngiliz turistin kayalıklardan denize atladığı o anlar ise başka bir turist tarafından görüntülendi.

    İspanya’da kayalıklardan denize atlarken sakatlandı

    İspanya’da kayalıklardan denize atladı, hastanelik oldu #1

    İspanya’da kayalıklardan denize atladı, hastanelik oldu #2

    İspanya’da kayalıklardan denize atladı, hastanelik oldu #3

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