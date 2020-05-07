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    İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 26 bin 70 oldu

    İspanya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 213 artışla 26 bin 70'e çıktı.
    • AA
    • 07.05.2020 - 12:09
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    İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 26 bin 70 oldu

    Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

    Salgın nedeniyle insanlar yaşam mücadelesi veriyor.

    İspanya'da koronavirüs salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayıları güncellendi.

    Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 213 artışla 26 bin 70'e çıktı.

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