İspanya'da kuraklık nedeniyle deniz suyu kullanımı başladı Katalonya bölgesinde su kullanımını kısıtlayını önlemler alınırken, deniz suyu arıtma tesisleri tam kapasite çalışıyor. Barselona'daki bir tesis, 4,5 milyon kişiye su sağlıyor.

AA & Ensonhaber

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barselona kentinde bulunan tuzlu su arıtma tesisi, rekor kuraklık yaşanan ülkede tam kapasite çalışıyor.

Tuzlu suyu içme suyuna dönüştüren Barselona'daki bu tesis, Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyor.



2009'da açılan tesis, 4,5 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor.

Katalonya'da su rezervleri yüzde 16'ya düştü

Barselona'nın da bulunduğu Katalonya bölgesinde su rezervlerinde doluluk oranı yüzde 16'ya kadar düştü.

İber Yarımadası'nda 1200 yılın en kötü kuraklığı

İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadası'nda son 1200 yılın en kötü kuraklığı yaşanıyor.

Diğer yandan, İspanyol hükümeti tarım ve turizm sektörlerinde su kullanımını kısıtlayan onlarca tedbir açıkladı.

Bu kapsamda bazı yerleşimlere verilen su miktarı azaltıldı, otellerin boş havuzları doldurması yasaklandı.

3 yıldır kuraklığa karşı özel plan uygulayan Katalonya, kırmızı alarmda

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