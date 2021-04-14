Açık havada 20 dakikalık derslere katılan öğrenciler arasında şimdiye kadar vaka görülmediği belirtildi.

Koronavirüs salgını, eğitim-öğretimdeki alışkanlıkları değiştirmeye başladı.

Bunun bir örneği, okulun kumsala taşındığı İspanya'nın Murcia kentinde görüldü.

Kentteki bir okul, 1 yıllık uzaktan eğitim ve sosyal mesafeli sınıflardan sonra, temiz hava ile yeni öğretim yöntemini birleştirdi.

PLAJDA DERS

Maske takan öğrenciler, Los Nietos Plajı'nda sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilen sıralarda derslerine devam ediyor.

İngilizce öğretmeni Juan Francisco Martinez, "Güvenli ve çocuklar çok eğleniyor. Burada öğrendiklerini unutmuyorlar." dedi.

İspanya'da öğrenciler, plajda ders yaptı ViDEO

TEMİZ HAVADA 20 DAKİKALIK DERS

Derslerin, koronavirüs salgını döneminde çocuklar için daha iyi hava kalitesi oluşturmayı amaçlayan "Temiz Hava" olarak bilinen bir projenin parçası olduğu belirtildi.

Öğretmenler sabah 08.00'de sahili hazırlamaya başlıyor. 8 sınıf, 20 dakikalık dersler görüyor. Öğrenci gruplarının derslerinde plajdaki farklı alanlarda dönüşüm yapılıyor.

ŞİMDİYE KADAR VAKA GÖRÜLMEDİ

Söz konusu öğrencilerin yaşları 3 ila 12 yaş arasında değişiyor ve herkes kendisine belirlenen sınırları içinde kalıyor.

Şimdiye kadar bildirilen koronavirüs vakasının olmadığı kaydedildi.

9 yaşındaki Antonio Fernandez, "Plaja gitmeyi seviyorum. Plajda olmayı tercih ederim çünkü kendimi daha rahat hissediyorum." diye konuştu.

10 yaşında Luz, "Bu çok iyi çünkü arkadaşlarımla birlikteyim, sahildeyim. Sahili, kumu seviyorum. Yazın buraya her gün yüzmeye geliyorum." ifadesini kullandı.

İspanya'da plajda ders FOTO GALERi