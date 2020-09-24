İspanya'da okullarda 2 bin 852 sınıf koronavirüsten kapandı

Eğitim Bakanı Celaa, okullarda sıfır risk olmadığını söyledi. İspanyol bakan, sınıfların kapatılmasından 380 bin öğrencinin etkilendiğini bildirdi.

İspanya'da yüz yüze eğitimin başlamasından bu yana bazı okullarda koronavirüs vakaları ortaya çıktı.

Eğitim Bakanı Isabel Celaa, vakalardan dolayı toplam 2 bin 852 sınıfın kapandığını açıkladı.

380 BİN ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

Celaa, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs vakalarından kapatılan 2 bin 852 sınıfın toplamda 380 bin öğrenciyi etkilediğini, bunun İspanya genelindeki öğrenci sayısının yüzde 0,73'e karşılık geldiğini söyledi.

"SIFIR RİSK YOK"

Üniversiteler dışındaki tüm okulların yüzde 95,5'inde koronavirüs salgınıyla bağlantılı herhangi bir sorun yaşanmadığını, sadece iki anaokulu ve bir ilkokulun tamamen kapatıldığını vurgulayan Celaa, "Sıfır risk diye bir şey ne okulun içinde ne de okulun dışında var. İspanya'da salgının sürekli artış gösterdiğini dikkate alarak, hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmamak gerek. Eğitimde şimdiye kadar alınan önlemler aynı yoğunlukta uygulanmaya devam etmeli." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Salvador Illa da eğitimde alınan sağlık tedbirlerinin baştan bu yana öngörüldüğü şekilde devam ettiğini belirterek, "Okulların, salgının bulaşma noktası olmadığı doğrulandı." dedi.

"ZOR HAFTALAR YAKLAŞIYOR"

Koronavirüsün en yoğun olarak görüldüğü ve serbest dolaşıma kısmi kısıtlamaların getirildiği Madrid'deki durumu da değerlendiren Illa, "Yerel yönetimlerin talepleri doğrultusunda her türlü önlem üzerinde çalışıyoruz. Madrid özerk bölgesinde zor haftalar yaklaşıyor. Salgının bu bölgede kontrol altına alınması için kararlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"İSTİKRAR YAKALADIK"

Diğer yandan okullarda toplu PCR testlerinin başladığı Katalonya özerk yönetiminin hükümet başkanı Quim Torra da yaptığı açıklamada, "Koronavirüs vakalarında hastaneye yatış ve yoğun bakımdaki hasta oranlarında belli bir istikrarı yakaladık. Barselona kentindeki durum yine endişe verici boyuta doğru gidiyor. Vatandaşlardan maksimum sorumlulukla hareket etmelerini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS TABLOSU

Avrupa'da koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülkelerin başında gelen İspanya'da son verilere göre toplam vaka sayısı 700 bini geçerken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 31 bin 34'e çıktı.

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