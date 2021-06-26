İspanya'da ötanazi kanunu yürürlüğe girdi

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan ve 18 Mart’ta kabul edilen ötanazi kanunu yürürlüğe girdi.

İspanya'da 20 yıldan fazla süredir tartışmalara yol açan ötanazi yasasının yasallaştırılmasına yönelik kanun teklifi 18 Mart’ta parlamentoda kabul edilmişti.

Sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan ötanazi kanunu bugün yürürlüğe girdi.

"TOPLUMSAL TALEBE YANIT VERDİK"

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yayınlanan bildiride, "Bu konuyla ilgili mevcut toplumsal talebe yanıt verdik. Yasada ötenaziye başvurunun sınırlandırılmasına yönelik garantiler var. Ciddi ve tedavisi olmayan bir hastalığı olan veya kronik ağrıdan mustarip herhangi bir kişinin ölmek ve dayanılmaz acılardan kaçınmak için tıbbi yardım talep edebileceği öngörülüyor” denildi.

KATOLİK KİLİSESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yasaya göre, İspanyol vatandaşı ve 18 yaşından büyük, tedavisi olmayan çaresiz hastalıklara yakalananlar istekleri doğrultusunda ötanazi talep edebilecek.

Yazılı olarak ve hiçbir baskı altında kalmadan yapılan talebin 15 gün sonra yenilenmesi gerekiyor. Doktorlar, kriterlerin karşılanmadığını düşünürse talebi reddedebilirken, vicdani ret iddiasında da bulunabilir.



Katolik Kilisesi ve muhafazakar partiler ise yasanın yürürlüğe girmesine tepki gösterdi. Aşırı sağcı Vox Partisi, yasaya karşı Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Öte yandan İspanya, dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu. 2019'da yapılan kamuoyu yoklamasına göre İspanyolların neredeyse yüzde 90'ı ötenazinin suç olmaktan çıkarılmasından yana.



