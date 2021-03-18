İspanya’da ötanazi yasası kabul edildi

Yıllardır tartışma konusu olan ötanazi yasası İspanya’da kabul edildi. Böylece dünyada ötanaziyi kabul eden 8’inci ülke İspanya oldu.

İspanya'da 20 yıldan fazla tartışılan ötanazi, senatodan geçmesinin ardından mecliste yasalaştı.

Sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan kanun teklifi kabul edildi.

Mecliste 350 milletvekilinden 202'sinden "evet" oyu aldı.

141 milletvekili "hayır", 2 milletvekili "çekimser" oy kullanırken, 5 milletvekili oylamaya katılmadı.

3 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sağ görüşlü ana muhalefet partisi Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü Vox, 3 ay sonra yürürlüğe girecek olan yasaya karşı çıktı.

KURUL ONAYI GEREKLİ

Ötanazi yasasından yararlanabilmek için İspanyol vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olmak gerektiği kaydedilirken, Sağlık Kurulu'nun onayı gerektiği vurgulandı.

ÇARESİZ HASTALAR TALEP EDEBİLECEK

Ötanaziyi, Ulusal Sağlık Sistemi'ne kayıtlı olan, tedavisi mümkün olmayan, fiziksel veya zihinsel büyük acıya maruz kalan, çaresiz hastalıklara yakalananlar talep edebileceği ifade edildi.

GÖSTERİ YAPILDI

Yasanın onaylanması sırasında meclis binası dışında hem yasa karşıtlar hem taraftarları ayrı ayrı gösteri yaptı.

Karşıt gruplar tarafından “Ölüm hükümeti” yazılı pankart açıldı.

“YAŞAM HAKKI OLANLARA, ÖLÜM SUNUYORLAR”

Göstericilerden Gabriela, "Bu hükümetin utanması yok. Hastaları iyileştirmeye yatırım yapmaktansa, ölümlerini kolaylaştırıyor." derken, başka bir gösterici Maria ise, "En fazla yardıma ihtiyacı olanlara, yaşam hakkı olanlara ölüm sunuyorlar. Biz her yaşamın onurlu olduğunu savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

“BU, HAK FALAN DEĞİL”

Raphael adlı gösterici ise şu sözleri kaydetti:

"Bu, suç sayılması gereken bir yasa. İnsanların öldürülmesini yasallaştırıyor. Bu, hak filan değil. İnsan olmanın temeline aykırı."

İspanya dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu VİDEO



“AVRUPA HALKININ ÇOĞU ÖTANAZİDEN YANA”

Ötanaziye destek veren Madrid'de yaşayan İsveç vatandaşı Sofia ise şu sözleri kaydetti:

"Bu yasanın çıkması için 40 yıldır mücadele veriyoruz. Ağır hastalıklarda veya nefes almak dışında yaşamadığın durumlarda ne zaman, nasıl ve nerede ölmek istemek bir haktır. Anketlere baktığınızda aslında Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde halkın çoğunluğu ötanaziden yana ama siyasetçiler bu konuyu gündeme getirmek istemiyorlar."

8’İNCİ ÜLKE OLDU

İspanya; Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ardından ötanazinin yasallaştığı 8’inci ülke oldu.