İspanya'da Papa Francis'in ölümü sonrası 3 günlük yas

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, sabah saatlerinde Vatikan'daki ikametinde hayatını kaybetti.

Birçok sağlık problemi yaşayan ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Papa'nın ölümü, Katolik Hristiyan dünyasını mateme sürükledi.

İspanya hükümeti de, Papa Francis'in ölümüne ilişkin resmi açıklamada bulundu.

"ÜZGÜNÜZ"

Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, basına yaptığı açıklamada, "Büyük bir Papa'nın ve iyi bir insanın ölümünden dolayı üzgünüz." dedi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Bolanos, ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan ettiklerini belirtti.

İspanya ve AB bayraklarının yarıya indirilerek siyah kurdele takılacağını duyuran Bolanos, 88 yaşında vefat eden Papa Francis'in "hümanist, dayanışmacı ve reformcu bir kişiliğe sahip olduğunu, adaletsizlikler ve eşitsizliklerle mücadelesiyle" tanınacağını kaydetti.

"BARIŞA OLAN BAĞIMLILIĞI DERİN BİR MİRAS BIRAKIYOR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de X hesabından, "Papa Francis'in ölümünden dolayı üzgünüm. Barışa, toplumsal adalete ve en savunmasız kesimlere olan bağlılığı derin bir miras bırakıyor." diye yazdı.

Papa'nın vefatı dolayısıyla hükümetteki tüm bakanlar, Meclis'teki siyasi partilerin liderleri ve özerk yönetim hükümeti başkanları da başsağlığı mesajı yolladı.