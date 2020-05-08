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    İspanya'da plajlar açıldı

    Egzersiz için açılan plajlar, belirli saatler arasında açık kalacak.
    • AA
    • 08.05.2020 - 16:41
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    İspanya'da plajlar açıldı

    260 binden fazla koronavirüs vakası ve 26 binden fazla ölümün yaşandığı İspanya'da, yeni bir karar alındı.

    Barselona kentinde, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan plajlardan bazıları açıldı.

    BARSELONA'DA PLAJLAR AÇILMAYA BAŞLADI

    Açık hava egzersizleri için açılan plajlar, 10.00-18.00 saatlerinde serbest olacak.

    İspanya'da plajlar açıldı VİDEO

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