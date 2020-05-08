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İspanya'da plajlar açıldı
Egzersiz için açılan plajlar, belirli saatler arasında açık kalacak.
- AA
- 08.05.2020 - 16:41
260 binden fazla koronavirüs vakası ve 26 binden fazla ölümün yaşandığı İspanya'da, yeni bir karar alındı.
Barselona kentinde, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan plajlardan bazıları açıldı.
BARSELONA'DA PLAJLAR AÇILMAYA BAŞLADI
Açık hava egzersizleri için açılan plajlar, 10.00-18.00 saatlerinde serbest olacak.
İspanya'da plajlar açıldı VİDEO