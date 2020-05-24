İspanya'da plajlar kullanıma açıldı

Barselona kentinde koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan plajların açılmasının ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da hayat normale dönüyor.

282 bin 370 vaka, 28 bin 678 ölümün bulunduğu ülkede, bugüne kadar 196 bin 958 hasta iyileşti.

3 milyon 556 bin 567 kişiye test yapılırken, kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı.

"SALGININ SEYRİ OLDUKÇA OLUMLU"

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, salgını kontrol altında tutmaya devam ettiklerini söylemişti. "Salgının seyri oldukça olumlu, düşmeye devam ediyor." diyen Simon, günlük ölüm sayılarının son 6 gündür 100'ün altında seyretmesinin önemli olduğunu vurgulamıştı.

DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Simon'un paylaştığı gibi İspanya'da plajlar da artık halkın hizmetine açıldı. Salgını nedeniyle kapatılan plajların açılmasının ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı.