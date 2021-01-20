İspanya'da şiddetli patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı binanın bulunduğu sokak adeta savaş alanına döndü.

Bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edilirken patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İspanyol basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, patlama gaz sızıntısından kaynaklanmış olabilir.

Olayla ilgili iki görgü tanıkları ise patlamanın son derece şiddetli olduğunu söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama VİDEO





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