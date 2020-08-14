İspanya'da sokakta sigara içmek yasaklandı

Ülkedeki hastanelerde koronavirüs vakalarıyla bağlantılı yoğunluk oranı, temmuzdan bu yana 5 kat arttı. Yetkililer, tedbirleri devreye aldı.

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı hızla artmaya başladı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden biri olan, ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya'da başlayan sigara içme yasağına, Kanarya Adaları da katıldı.

Karar, sağlık uzmanlarının, sigara içmek için kamusal açık alanlarda zorunlu olan maske takma kuralına uymayanların virüsün yayılmasında etkili olabileceği uyarısı sonrasında alındı.

SOKAKTA SİGARA İÇMEK YASAK

Kararda, sadece sokak ve park gibi kamusal açık alanlarda değil restoran ve kafelerin teraslarında da sigara içilmesine yasak getirildi. Ayrıca ülkedeki diskoların da kapatıldığı kaydedildi.

Virüsün yayılmasını önlemek için evden çıkar çıkmaz maske kullanılmasının, sosyal mesafenin korunmasının ve temizliğin şart olduğu da yetkililer tarafından bir kez daha vurgulandı.

DİĞER BÖLGELER DE SİGARA YASAĞINA HAZIRLANIYOR

Galiçya ve Kanarya Adaları'nın ardından Katalonya, Madrid, Asturias, Valensiya, Kantabriya, Castilla La Mancha ve Castilla y Leon gibi diğer özerk bölgeler de benzer şekilde sigara içme yasağının getirilmesine ilişkin çalışmalar başlattıklarını duyurdu.

Koronavirüs kaynaklı yeni vakalarda ciddi artışların gözlemlendiği İspanya'da, Sağlık Bakanlığı dünkü verilerinde son 24 saatte 2 bin 935 yeni vaka açıklamıştı.

5 KAT ARTIŞ

Bu arada sağlık çalışanları ve doktorların bağlı olduğu sivil örgütler, koronavirüsten dolayı mart ve nisandakine benzer şekilde hastanelerde yoğunluk olabileceği uyarısında bulundu.

Verilen rakamlarda, haziranda büyük ölçüde azalan koronavirüs vakalarıyla bağlantılı hastanelerdeki yoğunluk oranının, temmuzdan bu yana 5 kat arttığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Salvador İlla da yeni vakalardaki hızlı artıştan dolayı özerk yönetim hükümetlerinin sağlık departmanlarını bugün acil toplantıya çağırdı.

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İSPANYA'DA KORONAVİRÜS TABLOSU

Vatandaşlarına Katalonya, Madrid, Aragon başta olmak üzere İspanya'nın bazı bölgelerine gitmemeleri tavsiyesinde bulunan birçok Avrupa ülkesi, İspanya'dan gelenlere 14 günlük karantina uygulaması başlatmıştı.

Son verilere göre, İspanya'da PCR testlerine göre toplam vaka sayısı 337 bin 334'e ulaşırken, 28 bin 605 kişi de hayatını kaybetti.