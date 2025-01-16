İspanya'da turizm krizi: 100 milyona yakın turist akın etti

Haber Merkezi

Ekonomik gerekçeler nedeniyle her yıl artırdığı turist kotasıyla halk tarafından oldukça eleştirilen İspanya hükümeti, 2024 yılında rekor ziyaretçi sayısına ulaştı.

2024 yılı için 90 milyon ziyaretçi hedefleyen hükümet, Kanarya Adaları, Balear Adaları ve Barselona yerlileri tarafından protesto edilmişti.

Hal böyle ki yerliler, yetkililerin durumunun ciddiyetini fark etmesi amacıyla turizm bölgelerinde ziyaretçilere saldırmıştı.

PROTESTOLARI DİNLEMEDİLER

Binlerce yerli sokaklara dökülerek "anti turizm" hareketi başlatmış ve yönetimin neden oldu aşırı turizm nedeniyle yaşam kalitelerinin düştüğünü açıklamıştı.

Halkın, turizmde yerlilerin refahının da gözetilmesi çağrılarını kulak ardı eden İspanya Hükümeti, turizm desteklerini artırmıştı.

100 MİLYONA YAKIN TURİST AĞIRLADI

Tüm bu eleştiriler ve protestolara rağmen, İspanya'nın turizm endüstrisi 2024 yılında rekor kırarak 94 milyon turist ağırladı.

İspanya Endüstri ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, 2024'te turizm gelirlerinin 126 milyar euro'ya ulaşarak, ülkenin sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda büyümeye devam ettiğini belirtti.

TURİZM GELİRLERİ 126 MİLYAR EURO

İspanya'ya gelen turistlerin toplam harcamalarının da 2023'e nazaran 2024'te yüzde 16 arttığını ve 126 milyar euroya ulaştığını kaydeden Hereu, "İspanya, sosyal ve çevresel kaliteden yola çıkarak oluşturduğu turizm modeline önem veriyor. Niteliksel olarak genişlemede bizi başarılı olmaya zorlayan bu niceliksel ilerleme devam ediyor ve ancak bu şekilde küresel turizmde liderliğimizi koruyabiliriz." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Uzun mesafeli ve katma değeri yüksek pazarlarda daha yüksek büyüme oranlarına sahibiz. Bunu sürdürmek ve derinleştirmek istiyoruz" diyen İspanyol Bakan, "Turist sayısına göre sıralamada en üstte olmaktansa, herkesin memnuniyetinde, çevre ve sosyal sürdürülebilirlikte çalışarak kalitede Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK ZİYARETÇİ SAYISI

İspanya turizminin 2025 yılında da büyümeye devam edeceğini ifade eden Hereu, 2025'in ilk çeyreğinde 2024'e göre turist sayısında yüzde 9, turist harcamalarında ise yüzde 16'lık bir artış öngördüklerini aktardı.

İspanya'ya 2023'te 85 milyon 169 bin turist gelirken, 2024'teki 94 milyon turist sayısı ise şimdiye kadarki en yüksek rakam olarak istatistiklere geçti.

İspanya'ya gelen turistlerde İngilizler ilk sırada yer alırken onları Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, Hollandalılar ve Amerikalılar izliyor.

"TURİZM'DE KÜÇÜLMEYE GİDİLMEYECEK"

Ancak, turizm sektörünün bu kadar büyük bir ekonomik paya sahip olması, halkın yaşam standartları üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor.

Buna karşın, hükümetin büyüme stratejilerini sürdürme kararı, yerel halkın tepkileriyle çelişiyor.

Protestocular, turizmin sadece belli bir kesime fayda sağladığını, bunun ise genel halkın yaşamını olumsuz etkilediğini savunuyor. Hükümet, turizmde küçülme adımını atmayı düşünmediğini belirterek, bu sektörü ekonominin itici gücü olarak görmeye devam ediyor.