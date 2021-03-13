İspanya’da uyuşturucu operasyonunda denizaltı ele geçirildi

Uyuşturucu karteline düzenlenen operasyonda, yüzlerce kilogram uyuşturucu maddenin yanı sıra narko denizaltı ele geçirildi.

İspanya’nın Malaga şehrinde uyuşturucu madde üretimi ve dağıtımı yapan kartele, İspanyol Ulusal Polisi tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyona Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ve 5 yabancı ülkenin desteği ile gerçekleştirildi. Ekipler tarafından uyuşturucu kaçakçılığı için hazırlandığı tespit edilen eve baskın yapıldı.

Aramalar neticesinde, uyuşturucu kaçakçılığı için hazırlanan ev yapımı narko denizaltı ele geçirildi.

AVRUPA’DA İLK

El konulan narko denizaltının 9 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde olması dikkat çekerken, Avrupa’da bu özelliklere sahip ilk narko denizaltı olduğu belirtildi.

2 TONA KADAR UYUŞTURUCU TAŞIMA KAPASİTESİ

Ayrıca sanayi deposunda yapımı devam ederken bulunan denizaltının 3 metre derinliğe dalabildiği ve uyuşturucu taşıma kapasitesinin 2 tona kadar çıktığı belirtildi.

ESRAR TAŞIYACAKLARDI

Cebelitarık Boğazı'ndan esrar taşımak için kullanılacağı düşünüle denizaltının, bu halde bile suyun altında seyahat etme yeteneğine sahip olduğu belirlendi.

47 NOKTADA OPERASYON DÜZENLENDİ

Kartelin tamamını çözebilmek adına ülke genelin 47 farklı noktada operasyonlar gerçekleştirildi.

İspanyol polisi ev yapımı narko denizaltı ele geçirdi VİDEO



600 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

Bu operasyonlar neticesinde kokain ekstraksiyonu ve işlenmesi için hazırlanan gizli bir laboratuvara ve ayda 750 kilogram ilaç üretim kapasitesine sahip 12 bin litre öncül maddeye el konuldu.

400 kilogram kokain, 600 kilogram esrar ve 100 bin Euro’dan fazla nakit para ele geçirildi.

GEREKLİ LOJİSTİĞE SAHİPLER

2020 yılında uluslararası suç kartelinin varlığı hakkında bilgi edinilmesi ile başlayan soruşturmalar neticesinde, kartel üyelerinin İspanya, Kolombiya ve Dominik vatandaşlarından oluştuğu, ayrıca suç örgütünün İspanya kıyılarında gerekli altyapı ve lojistiğe sahip olduğu doğrulandı.

Operasyonlar sonucunda 52 kişi tutuklanırken, 30'u cezaevine gönderildi.