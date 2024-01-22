İspanya'dan AB'ye çağrı: İsrail'e karşı adım atın Dışişleri Bakanı Albares, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sona erdirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Albares, Filistin devleti için harekete geçilmesini istedi.

AA

İspanya, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına son verilmesi gerektiğini tekrar dile getirdi.

Yapılan açıklamada, Filistin devletinin tanınması konusunda adım atılması istendi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Gerçeğe dönüştürme zamanı geldi"

Artık iki devletli çözümün ve Filistin devletinin tanınmasının gerçeğe dönüştürülme zamanının geldiğini dile getiren Albares, AB'deki tüm üye devletlerle gerek Filistin devletinin tanınması gerekse uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için görüştüklerini kaydetti.

"Filistin halkına ufukta bir umut vermek zorundayız"

Albares, "Tüm dünya aynı görüşte olmayabilir, kolay da olmayabilir ama açık olan bir şey var ki Orta Doğu'da barışın istenmesi konusunda tüm Avrupalılar hem fikir." dedi ve ekledi:

Dost bir ülke olan İsrail'i de kapsayacak şekilde Orta Doğu'daki tüm ülkelerde barış ve güvenlik Filistin devletinin istikrarından geçiyor.



Eğer bu şiddet sarmalının Orta Doğu'da son kez olmasını istiyorsak, Filistin halkına ufukta bir umut vermek zorundayız.



Gerçekçi ve uygulanabilir bir Filistin devleti için bölgedeki tüm ülkelerle görüşmek ve bu umudu yaratmak zorundayız.

"Filistin devletinin kurulması için harekete geçilmeli"

AB ülkelerine "adım atın" çağrısında bulunan Albares, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da tek bir otoritenin ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması ve bunun İsrail tarafından da tanınması yönünde artık harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Sanchez: Çifte standart uygulamayın

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) içinde yeterli desteği almamaları halinde bile İspanya'nın, Filistin devletini tanımasına yönelik eğilimin devam ettiğini söylemişti.

Sanchez, AB'den, Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı takındığı tavrı, Gazze'ye yönelik saldırılarında, insani konularda İsrail'e karşı da göstermesini isteyerek, diğer AB liderlerine "Çifte standart uygulamayın." çağrısında bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)