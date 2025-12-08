İspanya'nın Kanarya Adaları'na iki tekne ile 327 düzensiz göçmen geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki Batılı ülkelerde kaçak göç krizi sürüyor.

Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Biriminin basına verdiği bilgilere göre, son 24 saatte El Hierro açıklarında tespit edilen iki farklı teknedeki toplam 327 düzensiz göçmen, kurtarılarak karaya getirildi.

6 FARKLI ÜLKEDEN GÖÇMENLER

Teknelerin birinde 192, diğerinde 135 düzensiz göçmen bulunduğunu aktaran yetkililer, Gambiya, Senegal, Gana, Mali, Gine, Sierra Leone vatandaşları oldukları belirtilen düzensiz göçmenlerden 24'ünün kadın, 8'inin çocuk, geri kalanın da erkek olduğu bilgisini paylaştı.

El Hierro'da limana getirildiklerinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenlerden bir kadının hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin Geçici Yabancılar Gözaltı Merkezi'ne nakledildikleri kaydedildi.

KANARYA ADALARI'NA GÖÇ DÜŞTÜ, BALEAR ADALARI'NA ARTTI

Bu arada İçişleri Bakanlığının 1 Ocak-15 Kasım tarihleri arasındaki verilerine göre Kanarya Adaları'na 14 bin 690 düzensiz göçmen gelirken, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 63'lik bir düşüş görüldü.

Kanarya Adaları düzensiz göçmen akınında ilk destinasyon olmaya devam ederken, bir yıl öncesine oranla yüzde 41,7'lik artışla 6 bin 683 düzensiz göçmenin geldiği, ülkenin doğusundaki Balear Adaları'ndaki durum dikkati çekiyor.