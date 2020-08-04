Isparta'da Libyalı öğrencilerin eğitimleri devam ediyor

Yapılan açıklamada, terörle mücadele eğitimlerinin başarılı şekilde sürdüğü belirtildi.

Türkiye, hem sahada hem de masada Libya'ya kararlı desteğini sürdürüyor.

Ankara, her platformda Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin muhatap alınmasını yüksek sesle dile getiriyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencilerin eğitimlerinin başarıyla devam ettiğini açıkladı.

LİBYALI ÖĞRENCİLERE TERÖRLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin, Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda (Isparta) 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan eğitimleri başarıyla devam ediyor." denildi.