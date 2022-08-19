İsrail, 1500 Filistinliye çalışma izni verecek

Savunma Bakanı Gantz, Gazze'deki Filistinlilerle ilgili adım attı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için çalışma izni çıkarmaya karar verdi.

Konuyla ilgili İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Sözcülüğü'nden açıklama yapıldı.

1500 Filistinliye daha İsrail'de çalışma izni

Buna göre, Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze'den 1500 Filistinliye daha İsrail'de çalışma izni verilmesini kararlaştırdı.

Gazze'de "sükunetin sağlanması halinde" izinlerin 21 Ağustos Pazar gününden itibaren uygulanmaya başlayacağı aktarıldı.

Toplam sayı 15 bin 500'e yükselecek

Gazze'de yaşayan ve İsrail'de çalışma izni bulunan toplam Filistinli sayısının 15 bin 500'e çıkacağı belirtildi.

İsminin gizli kalmasını isteyen askeri bir kaynak, "bölgede istikrarlı güvenliğin sağlanması durumunda çalışma izni sayısının 20 bine kadar çıkarılabileceğini" kaydetti.

Ağır insani koşullar altında yaşıyorlar

İsrail'in 15 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 365 kilometrekarelik alanda 2 milyondan fazla insan yaşıyor.

Gazze, dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösteriliyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası hak örgütleri bölgedeki ağır insani koşullara ilişkin sürekli uyarı yapıyor.

"Sükunet karşılığı havuç" taktiği

İsrail, Gazze'ye 15 yıl içinde 10'a yakın kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'in saldırılarında aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun da yer aldığı binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, İsrail, son olarak 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemişti. İsrail'in üç gün süren saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazlası yaralanmıştı.

Analistler, ekonomik koşulların çok ağır olduğu Gazze'de Filistinlilere çalışma izni vererek İsrail'in bölgeye karşı "sükunet karşılığı havuç" taktiği kullandığını belirtiyor.