İsrail, 20 bin askeri rehabilite edecek Savunma Bakanlığı, sakatlanan binlerce askerin rehabilitasyon biriminde tedavi edileceğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze saldırılarında ağır kayıplar verdi.

Bu durum, halk ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini karşı karşıya getirdi.

Ordu yaralanma ve ölüm haberleriyle gündeme gelmeye devam ederken, 7 Ekim'den bugüne kadar 5 bin 500'den fazla asker fizik tedavi aldı.

Askerler rehabilite edilecek

İsrail Savunma Bakanlığı, yıl sonuna kadar, sakatlanan 20 bin askerin fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde tedavi edileceğini söyledi.

Bakanlığın açıklamasında, askerler arasında subayların da olduğu bildirildi.

Bakanlık, 7 Ekim'den bugüne sakatlanan 5 bin 500 kadın ve erkek askerin fizik tedavi ve rehabilitasyon birimine başvurduğunu paylaştı.

Son 24 saatte 15 asker daha yaralandı

İsrail Ordu Sözcülüğü, son 24 saatte 6'sı Gazze'deki kara işgalinde, biri ağır 4'ü orta derece toplam 15 askerinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki İsrail ordusunun kara işgali başlamasından bugüne 1352, 7 Ekim'den bugüne de 2897 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, 29'u ağır yaralı, 237'si orta derece olmak üzere toplam 352 askerinin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.