İsrail: ABD, 50 bin tondan fazla askeri teçhizat verdi İsrail, ABD'nin desteğiyle Gazze'ye yönelik saldırılar için zırhlı araçlar, mühimmat, kişisel koruyucu ekipmanlar ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere 50 binden fazla ton askeri teçhizat aldı.

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AA & Ensonhaber

7 Ekim 2023'te Hamas'ın baskınını bahane ederek Gazze'de adeta soykırıma girişen İsrail'in en büyük destekçisi ABD'nin yardımları devam ediyor.

Yapılan tonlarca askeri yardımın ayrıntıları, bizzat İsrailli yetkililer tarafından açıklandı.

HAVADAN 500, DENİZDE 107 SEVKİYAT

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ile İsrail arasındaki işbirliği çerçevesinde şu ana dek İsrail'e gelen askeri teçhizat 500 askeri uçak ve 107 deniz sevkiyatı aracılığıyla gerçekleştirildi.

50 BİN TONDAN FAZLA ASKERİ TEÇHİZAT

Söz konusu askeri uçaklar ve deniz sevkiyatlarıyla şu ana dek 50 bin tondan fazla askeri ekipman İsrail'e ulaştırıldı.

Gönderilen askeri destekte zırhlı araçlar, askeri mühimmat ve cephanenin yanı sıra kişisel koruyucu donanım ve tıbbi ekipman da yer aldı.