İsrail ABD'nin son ateşkes önerisini kabul etti

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İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Şimdiye kadar 54 bine yakın masumu öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkamış durumda.

Ancak son yaşanan gelişme, Gazze'de masumların kurtulması için ateşkes olabileceğine yönelik umutları artırdı.

İsrail, Gazze'de ateşkes önerisini kabul etti..

İSRAİL ATEŞKES ÖNERİSİNİ KABUL ETTİ

Reuters'ın İsrail basınına dayandırdığı habere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Witkoff'un Gazze'deki ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu..

HAMAS DA KABUL ETMİŞTİ

Hamas yetkilileri de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirmişti.

70 GÜNLÜK ATEŞKES VE REHİNE TAKASI

Anlaşma, 70 günlük bir ateşkesi ve iki grup halinde 10 rehinenin salıverilmesini içeriyor.

Kaynak "Teklif, 70 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'nden kısmi çekilme karşılığında Hamas tarafından iki grup halinde tutulan 10 canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor." dedi.

Teklif ayrıca İsrail'in aralarında uzun süreli hapis cezaları çeken yüzlercesinin de bulunduğu bir dizi Filistinli mahkumu serbest bırakmasını öngörüyor.