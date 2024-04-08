İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 6 aydır ölüm yağdırıyor Gazze'de İsrail tarafından son 6 ayda gerçekleştirilen katliamlar, 33 binden fazla insanın ölümüne, 2 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep oldu. Gazze'de üç atom bombasından daha fazla yıkım meydana geldi.

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İsrail, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi hedef alarak hava ve kara saldırılarını altı ay boyunca sürdürüyor.

İsrail 6 aydır katlediyor

Bu süre zarfında, yüzlerce toplu katliam ve savaş suçu işleyen İsrail, 33 binden fazla sivili katletti.

İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı tepki göstermeye ve baskı yapmaya başlayan uluslararası aktörlere rağmen katliam ve yıkım devam ediyor.



Saldırıların altıncı ayını tamamlaması üzerine konuya dair bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail-Hamas savaşının 6’ncı ayına girdiğini belirterek şunları söyledi:

“Benim ve diğer pek çok kişinin defalarca söylediği gibi, bu savaşın sona ermesi çok gecikti. Hiç kimsenin güvende olmadığı ve gidecek güvenli bir yerin bulunmadığı Gazze'de daha fazla tırmanma ihtimaliyle karşı karşıyayız. Zaten kırılgan olan yardım operasyonu bombardımanlar, güvensizlik ve erişimin engellenmesi nedeniyle baltalanmaya devam ediyor. Bugün, kalbim öldürülen, yaralanan ya da rehin alınanların aileleriyle ve sevdiklerinin durumunu bilmemenin acısını yaşayanlarla birlikte. Altı aylık savaşın bir anma ve yas anı olması yeterli değildir; aynı zamanda insanlığa yapılan bu ihanetin hesabının sorulması için kolektif bir kararlılığı da teşvik etmelidir”

Uluslararası kurumların aldığı kararlar hiçe sayıldı

Gazze'deki olaylar giderek daha fazla uluslararası endişe uyandırırken, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin bir dizi karar alındı.

Son altı ay içinde, dünyanın en yüksek adalet ve güvenlik kurumları, Gazze'deki katliamların durdurulması çağrısında bulundu. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 26 Ocak'ta Gazze'deki soykırım suçlarını önlemeye yönelik tedbirler aldı.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 25 Mart'taki olağanüstü toplantısında ABD'nin bile vetosunu kullanmadığı bir oylama ile Gazze'de ateşkes çağrısı içeren bir karar tasarısını kabul etti.

Ancak İsrail, bu iki üst düzey uluslararası kurumun çağrılarını göz ardı ederek Gazze'deki sivil bölgelere, sağlık çalışanlarına ve insani yardım gönüllülerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Ölü ve yaralı sayısı 110 bini aştı

İsrail'in altı aydır devam eden saldırılarında 14 bini çocuk 33 bin 200 sivil hayatını kaybetti.

Bununla birlikte, 75 binden fazla insan yaralandı. Toplamda ölü ve yaralı sayısı 110 bini aştı.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucunda nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine denk gelen 1.7 milyon kişi evsiz kaldı.

Binaların yüzde 60'ı kullanılamaz halde

İsrail'in şiddetli saldırıları sonucunda Gazze'deki binaların %60'tan fazlası ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.

Altı aylık bir süre zarfında devam eden İsrail saldırıları, Gazze'deki okul binalarının %90'ını yok ederken, sağlık hizmetlerinin sunulduğu 69 hastane ve sağlık merkezinin sadece %10'u kısmen faaliyet gösterebiliyor.

İbadet alanları da İsrail saldırılarının hedefi oldu ve bu altı aylık dönemde 227 cami ve üç kilise yıkıldı.

Gazze'de açlık had safhada

İsrail'in saldırılarının vahşi etkileri, en masum olanları, yani çocukları vurdu. Gazze'deki eğitim sistemini altüst eden saldırılar, birçok çocuğun yaşamını yitirmesine neden oldu.

Altı aylık süreçte, hastanelerde tedavi gören 34 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu acı durum, Filistin'deki 1.1 milyon sivil için felaket boyutlarına ulaşan gıda güvensizliği ile daha da göz önüne çıktı.

Gazze'nin kuzeyinde, 2 yaş altı çocukların %31'i akut yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya.

Bu durum, sadece birkaç ay içinde yaşanan trajediyi özetliyor ve uluslararası toplumun acil bir şekilde yaşanan krize müdahale etmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor.