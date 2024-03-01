İsrail ablukası devam ediyor: Filistinli çocuklar, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya Gazze Şeridi'nde gittikçe büyüyen kriz nedeniyle Filistinli çocuklar zor günlerden geçiyor. 10 yaşındaki Al-Kfarna, kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.

AA & Ensonhaber

İsrail'in saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz, her geçen gün derinleşiyor.

Saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail, bölgeye insani yardımların girişini engelliyor. Zorlu şartlarda yaşayan Filistinliler, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

Beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Filistinli çocuğun yürek burkan hali

Yetersiz beslenme sorunu yaşayan 10 yaşındaki Filistinli Yezen Al-Kfarna, Refah kentindeki Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.

İsrail'in insanlık dışı tutumu nedeniyle Al-Kfarna'nın içine düştüğü durum yürek burktu.

DSÖ: Yetersiz beslenme nedeniyle son derece endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle son derece endişeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.

Gazze'de akut gıda güvensizliğinin yakın tarihte benzeri görülmemiş seviyede olduğuna dikkat çekilerek, "Gazze'de yaşanan aşırı açlık nedeniyle kimse güvende değil." denilmişti.

Sütü kesilen anneler bebeklerini besleyemiyor

İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde anneler, yetersiz beslenme nedeniyle bebeklerini emziremiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne, Gazze'deki çocukları kurtarma çağrısı yapıldı.

Gazze'de insani felaket

İsrail ordusunun, aylardır sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.

Yardımlarda çarpıcı düşüş

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen şubat ayında Gazze'ye giren yardımın, ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.