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İsrail askeri Batı Şeria'da elleri havada yaşlı bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askeri Batı Şeria'da elleri havada yaşlı bir Filistinliyi öldürdü İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir otobüs durağında elleri havada olan yaşlı Filistinli adamı infaz ettiği anlar görüntülendi.