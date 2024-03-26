İsrail askeri, marketteki küçük çocuğu zorbalık yapıp darbetti İşgal altındaki Batı Şeria'da marketi basan İsrailli asker, alışveriş yapan küçük çocuğun üstündeki kıyafeti zorla çıkartıp yırttı. Ardından tokat attığı anlar da kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, korkunç yüzünü göstermeye devam ediyor.

Savaş süresince silahsız sivilleri hedef alan İsrail, Gazze halkına yönelik zulmünü sürdürüyor.

Gece-gündüz demeden saldırılarıyla çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği bölgede, şiddet de yaşanıyor.

Marketteki küçük çocuk hedef oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Gündüz saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da, bir markette ailesiyle alışveriş yapan çocuk hedef oldu.

Zorla kıyafetini çıkarttı

Marketi basan İsrail askerleri, çocuğu ilk olarak yanına çağırdı.

Ardından kıyafetini zorla çıkarttı. Korku dolu gözlerle söylenenleri yapan çocuk geri çekilince İsrailli asker yanına giderek tokat attı.

Kasadaki adamı susturdu

Küçük çocuğun maruz kaldığı şiddetten dolayı korkudan ellerini havaya kaldırmasının yer aldığı görüntüde, İsrail askerlerinin, uyguladıkları şiddete tepki verdiği anlaşılan kasa bölümünde oturan kişiye de “sus" işareti yaptığı fark ediliyor.

Çocuğun kıyafetini yırttı

Çocuğa saldıran İsrail askerinin yırtmaya çalıştığı kıyafeti bir başka askere verdiği, onun da paramparça ettiği görülüyor.

O anlar saniye saniye market kamerasına yansıdı.