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İsrail askerinin Cuma namazı kılmak isteyen engelli adama müdahale ettiği anlar

İsrail askerinin Cuma namazı kılmak isteyen engelli adama müdahale ettiği anlar Orta Doğu'daki savaş 21 gündür devam ediyor. Bugün de Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen koltuk değnekli Filistinliyi tartaklayan İsrail polisi, kameralara yansıdı.