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Bugün savaşın gölgesindeki üçüncü Cuma...
İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta, insanlık dışı muameleler sürüyor.
Geçtiğimiz Cuma günlerinde de yaşandığı gibi bugün de Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen vatandaşlar engellendi.
Gazlı müdahale
İsrail askerinin sert müdahalelerde bulunduğu halk, tüm kısıtlamalara rağmen direndi.
Öte yandan güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz da sıkmaya başladı.
Engelli adamı darbettiler
Gerilim sırasında koltuk değnekleri bulunan engelli bir adam, İsrail polisi tarafından darbedildi.
Adamı zorla dışarıya çıkaran ekiplerin o anları kameralara yansıdı.
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