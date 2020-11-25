İsrail askerleri, ambulanstaki yaralı Filistinliyi zorla almaya çalıştı

Ambulansın içine giren İsrail askerleri, tedavi edilen yaralıyı güç kullanarak indirmek istedi.

İsrail, işgal altında tuttuğu topraklarda zulmetmeye devam ediyor.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın doğusunda bulunan Ürdün Vadisi bölgesinde Tel Aviv'in yıkım politikası ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde yaralanan bir Filistinliyi ambulansın içinden zorla almaya çalıştı.

YARALIYI AMBULANSTAN İNDİRME GİRİŞİMİ

İsrail askerlerinin olay yerinde bulunan Filistin Kızılayına ait bir ambulansın içinden yaralı Filistinliyi zorla almaya çalışması anbean görüntülendi.

Görüntülerde, İsrail askerleri kapılarını açtığı ambulansın içinden, ilk yardım görevlisi tarafından tedavi edilen yaralıyı zorla indirmeye çalıştığı görüldü.

İsrail askerleri, ambulans içindeki yaralı Filistinliyi gözaltına almaya çalıştı ViDEO

SAĞLIK GÖREVLİSİNİ TARTAKLADILAR

İlk yardım görevlisini de tartaklayan İsrail askerleri, tüm çığlıklarına rağmen yaralıyı almaktan vazgeçmedi.

Askerlerin yoğun bir şekilde etrafında toplandığı ambulansın kapılarını hızla kapatan bir ilk yardım görevlisi, askerleri çıkardıktan sonra ambulansı yaralı ile birlikte olay yerinden uzaklaştırmayı başardı.

İSRAİL'İN YIKIM POLİTİKASINA TEPKİ

Filistinli grupların çağrısı üzerine dün Ürdün Vadisi bölgesinde daha önce İsrail'in yıkım politikasına maruz kalan bedevi köyü Yukarı Hammisa'da gösteri düzenlenmişti.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullanmıştı. İsrail askerleri Filistinlilere fiziksel müdahalede de bulunmuş, 3 gösterici plastik mermiyle yaralanmış, çok sayıda gösterici de gazdan etkilenmişti.

11 EVİ YIKTILAR

Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinin doğu kırsalındaki Hammisa Bedevi köyüne 3 Kasım'da baskın düzenleyen İsrail güçleri, 23 ailenin yaşadığı 11 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yerle bir etmişti.