İsrail askerleri Filistin'de Türk aktivist kadını öldürdü Batı Şeria'da işgal karşıtı düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, gösteride yer alan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi başından vurdu. Ağır yaralanan Eygi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA

İsrail askerlerinin Filistin katliamı sürüyor.

Filistin topraklarını adeta kanla sulayan hain İsrail ordusu, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Batı Şeria'da işgal karşıtı düzenlenen gösteriye gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerlerinin saldırısında, bir Türk aktivist de başından vuruldu.

İŞGAL KARŞITLARINI GERÇEK MERMİYLE VURDULAR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye katılanlara saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurulmasının ardından ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

TÜRK AKTİVİST BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumlu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)