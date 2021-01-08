İsrail askerleri, Filistinli Hacı Said Arme'yi gözaltına aldı

İsrail askerlerine taş atmasıyla gündeme gelen Said Arme'nin evine baskın düzenlendi.

İsrail askerlerine taş atarken çekilen görüntülerle tanınan Filistinli Hacı Said Arme (Ebu’l Abd), İsrail askerlerince gözaltına aldı.

İsrail askerleri, direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak bilinen Ebu’l Abd'in, Ramallah'taki Deyr Cerir beldesinde bulunan evine baskın düzenledi.

İSRAİL ASKERLERİ EVİNE BASKIN DÜZENLEDİ

Baskında 51 yaşındaki Ebu’l Abd, işgalci güçler tarafından gözaltına aldı.

Ebu’l Abd, İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Deyr Cerir’in Eş-Şurfe bölgesinde, 1 Ocak Cuma günü düzenlenen ve tüm belde halkının genci yaşlısıyla katıldığı gösteride yer almıştı.

FİLİSTİN'İN SEMBOLLERİNDEN

Ebu’l Abd, o gösteride başında puşisi ve kefiyesi, üstünde cellabiyesi, beyaz sakalı ve elindeki sapanıyla İsrail askerlerine taş atarken görüntülenmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan Ebu’l Abd için, Filistinli gençlerle omuz omuza sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapılmıştı.