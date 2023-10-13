İsrail askerleri namaz kılmak isteyen Filistinlilere lağım suyu sıktı

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İsrail ve Filistin arasında savaş korkutan boyutlara geldi...

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bölgeyi elektriksiz ve yakıtsız bırakdı.

Hava saldırılarında ise yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail askerleri, Filistinlilerin kutsal mekanlara geçişlerinde de güç kullanıyor.

Filistinliler cumaya alınmadı

Cuma namazı öncesi kutsal mekanın girişlerini kapatan İsrail polisi, namaz kılmak için gelen Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oldu.

Cuma namazını kılmak için gelen Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale edildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara ise hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti.

Namaz kılmak isteyenlere lağım suyu sıktılar

Gelişmeler devam ederken olay yerinde bulunan gazeteci Adem Metan, sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Metan, olay yerinde gelen kokunun sebebini araştırdıklarında, namaz kılan vatandaşlara lağım suyu sıkıldığının belirlendiğini ifade etti.

Gazeteci Metan, yaşananları şu şekilde ifade etti:

Kudüs'teyiz, hemen arkamızda Mescid-i Aksa var. Bir detay paylaşmak istiyorum. Cuma namazı öncesi sizlere de aktarmaya çalıştık burada İsrail polisi vatandaşları buraya almak istemedi. Vatandaşlar yollara seccadelerini açtı tam namaz kılacaklardı ki bir arbede yaşandı.



İsrail polisi biber gazı attı ve TOMAlarla saldırdı. Gerçekten TOMAlar geldikten sonra inanılmaz bir koku geldi. Kötü kokunun sebebini merak ettik ve TOMAlarla atılan suyun tazyikli suyun lağım suyu olduğunu öğrendik. Buradaki kaynaklardan da bunu doğruladık. Bu insanlık adına çok üzücü bir durum.