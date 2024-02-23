İsrail askerleri, Netanyahu'yla görüşmeyi reddetti Askeri üssü ziyaret eden Netanyahu, bazı askerlerce protesto edildi. Birçok asker, verilen talimata rağmen İsrail Başbakanı ile görüşmek istemedi.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordu mensuplarının tepkisini çekmeyi sürdürüyor.

Yedek askerlerden bazıları, dün birliği ziyaret eden Netanyahu ile görüşmek istemedi.

Haaretz gazetesinin haberine göre; Netanyahu, dün ülkenin kuzeyinde yer alan bir askeri üssü ziyaret etti.

Netanyahu ile görüşmeye ret

Netanyahu'nun, Alpinist adı verilen özel askeri birliği ziyareti öncesinde askerlere görüşme için hazır olmaları talimatı verildi ancak birçok asker, Netanyahu ile görüşmek istemedi.

Askerler sırt çevirdi

Bu durum üzerine birliğin komutanı tarafından seçilen iki ekip görüşmede yer alırken, İsrail Başbakanlık Ofisi, üs ziyaretine ilişkin yayınladığı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyinde birliğin askerleriyle buluştuğu görüntülere yer verdi.

İsrail'de bazı kesimler tarafından Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını engelleyememekle suçlanan Netanyahu'nun, aralık ayında yaralı askerleri ziyaret ettiği sırada bazı askerlerin kendisiyle görüşmek istemediğine dair haberler ülke basınında yer almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)