İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinlinin evini yıktı İsrail askerleri, evin duvarlarını patlayıcılarla hedef aldı. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

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AA

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinliye ait ev yıkıldı.

Üç ay önce İsrail askerleri tarafından öldürülen Hasan Kafişe'nin ailesine ait evin duvarları patlatıldı.

Evin duvarlarını yıktılar

El Halil'deki evin duvarları, patlayıcı madde kullanılarak yıkıldı. Kentte İsrail askerleri ve Filistinliler arasında arbede çıktı.

Filistinliler, gerçek ve plastik mermi kullanan askerlere taş atarak karşılık verdi.

Geçen yıl öldürdüler

İsrail askerleri, Beytüllahim kenti ile Doğu Kudüs arasında yer alan En-Nafak kontrol noktasına ateş açarak 1 İsraillinin ölümüne, 7'sinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Kafişe'yi ve ailesinden 2 kişiyi 16 Kasım 2023'te öldürmüştü.

Netanyahu'dan ateşkese ret

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savundu.

Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söyledi.

"Hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz"

Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia eden Netanyahu, hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

Hamas'ın askeri hakimiyetini bitirme hedefi

Hamas ile karşılıklı esir takasında "herhangi bir taahhütte bulunmadıklarını" vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın bahsettiği esirlerin serbest bırakılması konusunda bir vaatleri olmadığını, müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Netanyahu, Gazze'de yönetimi üstlenecek Hamas veya başka yapılara yakın olmayan sivil bir yönetim üzerinde çalıştıklarını ancak bunun için önce Hamas'ın "Gazze'deki askeri hakimiyetini bitirmeyi hedeflediklerini" sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)