İsrail askerlerinin Gazze'de işkence ettiği Filistinli genç: Kız kardeşlerimi götürdüler İsrail askerlerinin saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi’nde alıkoyarak işkence ettiği Filistinli genç, sivil olduğunu belirtmesine rağmen kendisine türlü işkenceler yapıldığını, 3 kız kardeşinin de bilmediği bir yere götürüldüğünü söyledi.

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AA & Ensonhaber

Gazze’nin orta kesimindeki Aksa Hastanesinde konuşan Filistinli Ramadan Shamalack, abluka altındaki Gazze’de İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği işkenceyi anlattı.

"İsrail, tam bir kötülüktür"

Aldığı ağır darbeler sonrası elleri ve yüzünden yaralanan ve işkence sonrası şişen gözlerini açamayacak hale gelen Shamalack, bitkin bir halde zorla konuşarak, "İsrail tam bir kötülüktür." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı sordular, onları tünellere götürmemi istediler"

Shamalack,

Hamas üyesi olup olmadığımı sordular ve ben de onlara hayır dedim. Benden onları tünellere götürmemi istediler. Biz suçsuzuz ve siviliz dedik. Üç kız kardeşimi nereye götürdüler bilmiyorum.

diye konuştu.

Yaşadığı işkenceyi anlattı

Sivil bir vatandaş olduğunu söylemesine rağmen İsrail askerlerinin saldırısına uğradığını belirten Shamalack, yaşadığı işkenceye dair şunları söyledi: