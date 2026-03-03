İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Sonsuz bir savaş olmayacak

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli Fox News kanalına İran’a karşı başlatılan saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran’ın geçen yaz vurulan nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başlaması nedeniyle harekete geçmek zorunda kaldıklarını savunan Netanyahu, şu ifadelerde bulundu:

Şimdi harekete geçmek zorunda kalmamızın nedeni, nükleer tesislerine ve balistik füze programlarına yaptığımız saldırılardan sonra yeni tesisler inşa etmeye başlamalarıydı.



Balistik füze ve atom bombası programlarını aylar içinde dokunulmaz hale getirecek yer altı sığınakları inşa etmeye başladılar.



Şimdi bir önlem alınmasaydı, gelecekte de önlem alınamazdı.

"SONSUZ BİR SAVAŞ OLMAYACAK"

ABD ve İsrail'in İran'a karşı sonsuz bir savaş yürüttüğü iddialarını reddeden Netanyahu, "Sonsuz bir savaş olmayacak. Çünkü İran'daki bu terör rejimi kuruluşundan bu yana en zayıf noktasında." diye konuştu.

Netanyahu, İran’a yönelik operasyonun 'hızlı' ve 'kararlı' olacağını söyledi.

"HAYALİNİ BİLE KURMADIĞIMIZ BİR BARIŞ ÇAĞINA ÖNCÜLÜK EDECEK"

Orta Doğu'daki sorunların yüzde 95'inin İran'dan kaynaklandığını öne süren Netanyahu, rejimin düşmesinin İsrail ile Arap ve Müslüman komşuları arasında barışa zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Netanyahu, "ABD-İsrail’in ortak operasyonları hayalini bile kurmadığımız bir barış çağına öncülük edecek." iddiasında bulundu.

"TRUMP, AMERİKA İÇİN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ ŞEYİ YAPIYOR"

İsrail'in ABD'yi İran'la savaşa çektiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Netanyahu, "Bu saçmalık. Donald Trump dünyanın en güçlü lideri. Amerika için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor. Ayrıca gelecek nesiller için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor." diye konuştu.