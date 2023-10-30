İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkesi reddetti: Bu savaş sürecek Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı ülkelerden gelen ateşkes çağrıların reddeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, kimin yanında yer aldığına bakmaksızın bu savaşı sürdürecek" dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail, üç haftayı aşkın süredir 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne gece gündüz demeden saldırı düzenliyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise denilmeden her yer bombalanıyor.

Netanyahu'dan ateşkes çağrılarına ret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanlarına ilişkin konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmasının Hamas'a ve teröre teslim olmak anlamına geldiğini savunan Netanyahu, "İsrail bir ateşkese razı olmayacak. İsrail, kimin yanında yer aldığına bakmaksızın kazanana kadar bu savaşı sürdürecek" diye konuştu.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor bombalamasından veya 11 Eylül 2001'deki terör saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyeceği gibi İsrail'in de 7 Ekim'deki korkunç saldırılardan sonra Hamas'la düşmanlığın sona ermesini kabul etmeyeceğini vurgulayan Netanyahu, konuşmasında dini referanslar vererek, "İncil, 'Savaşın zamanı vardır. Barışın da zamanı vardır' der. Şimdi savaş zamanı" ifadesini kullandı.

"Hamas'ı İsrail tarihinin çöplüğüne göndereceğiz"

İsrail halkının kendisine desteğinin düşmesi karşısında istifa edip etmeyeceği sorulan Netanyahu, "Tek yapmak istediğim Hamas'ı istifa ettirmek, onları İsrail tarihinin çöplüğüne göndereceğiz. Bu da tüm ülkenin ortak fikri. Ülkece İsrail ordusunu, askerlerini, istihbaratını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Netanyahu, kara saldırılarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir ihtimal doğurduğunu savunarak esirleri evlerine geri getirmek için çalıştıklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarında Gazze'deki Filistinli sivillerin öldürülmesinden Hamas'ı sorumlu tutan Netanyahu, İsrail'in güvenli bölge olarak açıkladığı Gazze Şeridi'nin güneyine sivillerin gitmesine Hamas'ın izin vermediğini iddia etti.