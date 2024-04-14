İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın ülkesine yönelik hava saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

AA

İran'ın İsrail'e İHA saldırısının ardından liderler arasında görüşme trafiği sürüyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından konuyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.



Görüşmeye dair detay verilmedi

İsrail Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, savaş kabinesi ve daraltılmış güvenlik kabinesi ile yaptığı toplantının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü duyuruldu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmeyen paylaşımda, Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bir fotoğraf yer aldı.

"Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum"

Görüşmenin ardından Biden, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Biden, "İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak'taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail'deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Talimatıyla, İsrail'in savunmasına yardımcı olabilmek için geçen hafta bazı ilave Amerikan askeri unsurlarının bölgeye kaydırıldığına işaret eden Biden, "(İran'dan) Gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk." bilgisini verdi.

Netanyahu ile telefon görüşmesine atıf yapan Biden, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını" belirtti.

Biden, İsrail'in bölgedeki düşmanlarına karşı kendini nasıl savunabileceğini bu gece gösterdiğini kaydetti.

G-7 liderleriyle toplantı

Biden, İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla pazar günü G-7 liderlerini toplayacağını da ifade etti.

İsrail ve bölgedeki diğer müttefik ülkelerle görüşmelerine devam edeceklerini ve sürecin gidişatını değerlendireceklerini belirten Biden, her ne kadar Amerikan askerlerine yönelik herhangi saldırı olmasa da uyanık ve dikkatli davranacakları, vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacakları mesajını verdi.

İsrail, BMGK'yı toplanmaya çağırdı

Öte yandan İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirdi.

Erdan, açıklamasında, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu.

BMGK bugün toplanıyor

Öte yandan, BMGK'den yapılan açıklamada, İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere pazar günü ABD yerel saatiyle 16.00'da toplanılmasına karar verildiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)