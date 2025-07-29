İngiltere'nin Filistin kararına İsrail'den tehdit: Ateşkese engel olacak

İsrail Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda Tel Aviv yönetiminin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in açıklamasını reddettiği belirtildi.

"FİLİSTİN'İ TANIMAK GAZZE'DE ATEŞKESE ENGEL OLACAK"

Fransa'nın Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının ve iç siyasi baskıların İngiltere hükümetinin tutumunu değiştirdiği iddia edilen açıklamada, bu değişikliğin Hamas'ı ödüllendirmek anlamına geldiği ileri sürüldü.

Açıklamada, "(Bu karar) Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için bir çerçeve oluşturulması çabalarına zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze’de ateşkesi kabul etmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını söylemişti.

NETANYAHU: FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAK HAMAS'I ÖDÜLLENDİRMEKTİR

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu adına yapılan açıklamada ise Gazze'de 60 bin Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'in "kurban" olduğu ileri sürüldü.

Filistin devletini tanımanın Hamas'ı ödüllendirmek olacağını iddia eden Netanyahu, kurulacak bir Filistin devletinin sadece İsrail'e değil, gelecekte İngiltere'ye de tehdit oluşturacağını savundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze’de ateşkesi kabul etmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını söylemişti.