İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama talep edildi Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant için savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

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İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım aylardır sürüyor...

Binlerce kadını ve çocuğu öldüren İsrail'e karşı dünya genelinde ses yükselmeye devam ediyor.

İsrail'in ceza alması için büyük çaba

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde liderler, İsrail'in uluslararası alanda ceza alması için büyük çaba sarf etti.

Yapılan tüm bu mücadelenin karşılığı ise yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Tutuklama emri çıkarılması talep edildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant için savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

"Ceza için makul gerekçeler blunuyor"

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, Netanyahu hakkında doğrudan savaş suçu iddiasıyla tutuklama kararı istemedi ancak Netanyahu'nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda cezai sorumluluk taşıdığına dair makul gerekçeler olduğunu söyledi.

Hamas üyelerine de tutuklama kararı çıkarıldı

Mahkeme savcısı ayrıca, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlenen saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç militanı hakkında, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Tutuklanması talep edilen üç Hamas üyesi; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf olarak açıklandı.

İsrail'de UCM tepkileri

İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri talep edildiğini duyurmasını “felaket” olarak niteleyerek kınadı.

Parlamentodaki grubuna hitap eden Lapid, ABD Kongresi'nin toplanıp UCM kararını kınamasını umduğunu dile getirdi.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ise hemen karara karşı tepkisini dile getirdi. Gantz, "BMGK savcısının tutuklama emri isteme kararı, başlı başına tarihi boyutlarda bir suç." diye konuştu.