İsrail Başbakanı Netanyahu: Lahey'deki dava bizi durduramaz Netanyahu, "Hedefleri gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz" dedi. İsrail Başbakanı, "Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek" ifadesini kullandı.

AA

Güney Afrika, İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açtı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davanın kendilerini durduramayacağını söyledi.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda konuşan Netanyahu, Gazze'deki savaşta 100 günü geride bıraktıklarına işaret etti.

"Bu savaşı sürdüreceğiz"

Hamas'ı ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

Hamas'ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze'nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz.

"Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek"

"Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek." ifadelerini kullanan Netanyahu, bu hedefi gerçekleştirmek için pazar günü güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını dile getirdi.

Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'na da değinen Netanyahu, bu koridorda kontrolü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldırmalarının söz konusu olmadığını savundu.

"Filistin yönetimine fon aktarmayacağız"

Netanyahu, ayrıca Filistin yönetimine herhangi bir şekilde Hamas'a yardımı dokunacak fon aktarımında bulunmayacaklarını sözlerine ekledi.

Netanyahu, daha önce 10, 15 ve 30 Aralık 2023'te "Gazze'de savaştan sonrasıyla" ilgili planına değinirken Philadelphia Koridoru'nda kontrolü ele alma planından söz etmişti.

Yeni saldırı dalgası sinyali

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları ve Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail ordusunun plana göre ilerlediğini ve "Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri yapısının dağıtılması planını tamamladıklarını" öne süren Halevi, Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güneyine yoğunlaştıklarını ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı: Planları onayladık

Halevi, Hamas’a yönelik "baskıyı artırmayı" sürdüreceklerini söyleyerek şöyle dedi:

Bugün Güney Komutanlığı'nın çatışmalara devam etmesi ve Hamas üzerindeki askeri baskıyı artırması planlarını onayladık.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim saldırısına ilişkin soruşturma yürüteceklerini ancak tarihinin belirlenmediğini belirten Halevi, Gazze’nin kuzeyinde yerinden edilenlere ilişkin soru üzerine bu kişilere yönelik "tehlike oluşturmadığını bildiklerinin geri dönüşlerini düşünebilecekleri" cevabını verdi.

"Lübnan’ın güneyi savaş bölgesi"

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında yaşanan karşılıklı saldırılara da değinen Halevi, şu yorumda bulundu:

Lübnan’ın güney bölgesi bir savaş alanı ve Hizbullah orada faaliyet gösterdiği sürece böyle kalacak.



Hizbullah, tüm Lübnan’ı bir savaş alanına çevirebilir, bunun ağır bedeli olacaktır.

Halevi, "Lübnan hava sahasında özgürce faaliyet gösteriyoruz ve tespit ettiğimiz her türlü tehdidi vuruyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)