İsrail Başbakanı Netanyahu: Suriye'nin güneyini silahsızlandıracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Suriye ve tıkanan ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'NİN GÜNEYİNİ SİLAHSIZLANDIRACAĞIZ"

Suriye’deki "Dürzileri korumak için ellerinden gelen her şeyi" yapacaklarını iddia eden Netanyahu, Suriye ordusunun ülkenin güney bölgesinde bulunmasına izin vermeyecekleri yönündeki tehdidini yineledi.

Netanyahu, "Şam'ın güneyinde, sınırımız boyunca uzanan bölgenin silahlardan arındırılmasını sağlayacağız.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Netanyahu istişareler için İsrail heyetinin geri çağrılması kararının ardından esirlerin serbest kalması adına "yeni bir anlaşmaya varmak için" çalıştıklarını iddia etti.

İSRAİL VE ABD, HEYETLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

İsrail, esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırmıştı.

İsrail’in ardından ABD de "Hamas'ın ateşkes konusundaki isteksizliğini" gerekçe göstererek Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldı.

Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

HAMAS'TAN TEL AVİV'E OLUMLU YANIT: GÖZLER İSRAİL'İN TUTUMUNDA

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini bildirmişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu yanıtın olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtmişti.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.