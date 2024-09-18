İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Lübnan açıklaması İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyadan paylaştığı 10 saniyelik video mesajında "Kuzeyde yaşayanları evlerine döndüreceğiz" dedi.

AA & Ensonhaber

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının ve telsizlerin art arda patlatılmasının ardından gözler İsrail-Lübnan sınırına çevrildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaşta "yeni bir aşamanın" başlangıcında olduklarını, İsrail'in güçlerini Lübnan sınırına kaydırdığını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

NETANYAHU'DAN LÜBNAN AÇIKLAMASI

Netanyahu X sosyal medya platformundan 10 saniyelik video paylaştı.

Netanyahu, İsrail'in Hizbullah ile çatışmalar sırasında kuzeydeki sınır bölgelerinden tahliye edilen on binlerce sakinin evlerine dönebilmesini sağlayacağını belirtti.

"KUZEYDE YAŞAYANLARI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE EVLERİNE GERİ DÖNDÜRECEĞİZ"

Netanyahu, "Daha önce de söyledim: Kuzeyde yaşayan sakinleri, güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz ve tam olarak yapacağımız şey bu" ifadelerini kullandı.

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