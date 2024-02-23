İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı Gazze Şeridi'ni İsrail ordusunun yerle bir etmesinin ardından Netanyahu'nun planı netleşmeye başladı. Güvenlik bölgesinden yeniden inşa faaliyetlerine kadar birçok adım atılması planlanıyor.

ensonhaber.com

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik saldırılar sonrası planının ayrıntıları belli oldu.

Netanyahu'nun, Filistin Yönetimi'nin rolünü göz ardı etmediği öne sürüldü.

Gazze'de İsrail'in yeniden yapılanmaya "ancak bölge askerden arındırıldıktan sonra" izin vereceği vurgulandı.

Netanyahu'nun Gazze planı

Netanyahu ilk kez Gazze'de saldırılar sonrasına ilişkin planları hakkında yazılı görüş sundu.

Plana göre İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin tamamında süresiz olarak operasyon yapabilecek.

Güvenlik bölgesi oluşturacaklar

İsrail, Gazze sınırındaki topraklarda "ihtiyaç duyduğu sürece" "güvenlik bölgesi" oluşturacak.

Ayrıca Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırı da kontrol edecekler. "Mısır ile işbirliği içinde ve ABD'nin yardımıyla" faaliyet gösterecekler.

Refah Sınır Kapısı da dahil olmak üzere sınırın Mısır tarafından "kaçakçılığın önlenmesi" hedeflenecek.

Gazze'ye 'askerlerden' arındırılacak

ABD merkezli Axios'un aktardığına göre, Gazze Şeridi, "kamu düzenini korumak için gerekli silahlar dışında" tamamen askerden arındırılacak.

İsrail, bölgenin askerden arındırılmasını takip etmek ve ihlal edilmemesini sağlamaktan sorumlu olacak.

'Radikalleşmeye' karşı adım

Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tüm dini, eğitim ve sosyal kurumların "radikalleşmeden arındırılması" olarak adlandırdığı planı da hayata geçirmek istiyor.

Bu planın "mümkün olduğunca kendi topraklarında radikalleşmeyi önleme konusunda deneyimi olan Arap ülkelerinin katılımı ve yardımıyla" uygulanacağı ifade edildi.

Bölgenin yeniden inşası

Belgede, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının ancak askerden arındırma sürecinin tamamlanması ve radikalleşmeden arındırma sürecinin başlamasıyla mümkün olacağı vurgulanıyor.

Yeniden inşa planlarının, "İsrail'in kabul edebileceği ülkelerin finansmanı ve liderliğiyle" gerçekleştirileceği belirtiliyor.