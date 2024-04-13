İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepkiler dinmiyor: Ülkeyi kıyamete sürüklüyor Şin-Bet'in eski Direktörü Argaman, "Netanyahu görevden ayrılmazsa bu bizim için kıyamet olacak" dedi.

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AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Nadav Argaman'ın tepkisini çekti.

Argaman, İsrail'i "kıyamete sürükleyen" Netanyahu'nun görevi bırakması gerektiğini söyledi.

İsrail televizyonu Kanal 12'ye konuşan Argaman, ülkede hızlı şekilde seçimlerin yapılması gerektiğini ancak Netanyahu’nun ahlaki açıdan tekrar aynı görev için aday olamayacağını söyledi.

Argaman, “İsrail’in kuruluşundan bu yana en büyük felaket” olarak nitelendirdiği 7 Ekim saldırısından doğrudan Netanyahu’nun sorumlu olduğunu vurguladı.

"Netanyahu görevden ayrılmazsa bu bizim için kıyamet olacak"

“(Netanyahu) O, muazzam başarısızlığın sorumlusu. O sorumlu, başka (sorumlu) kimse yok.” diyen Argaman, bu büyüklükte bir başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyen birinin lider olmaya uygun olmadığını kaydetti ve ekledi:

Netanyahu görevden ayrılmazsa bu bizim için kıyamet olacak. Eğer İsrail devleti hızlı bir şekilde kendisine çekidüzen vermezse, çok kötü yerlere varacağımızı düşünüyorum.

"Büyük bir aşağılamayla bahsetti"

Netanyahu’nun geçmişte, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den “büyük bir aşağılama” ile bahsettiğini hatırlatan Argaman, Netanyahu’nun Smotrich ile ekonominin hiçbir ilgisi olmadığını bilmesine rağmen onu kullandığını savundu.

"Ulusal felaket bakanı"

Argaman, Ben-Gvir’i de eleştirerek şu görüşü dile getirdi:

Ben-Gvir’in güvenlikle ne ilgisi var? Ulusal Güvenlik Bakanı? Belki daha iyi ifadeyle ulusal felaket bakanıdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)