İsrail basını: ABD bize ihanet ediyor Silah ambargosu sonrası İsrail'in ABD tarafından ihanete uğradığı belirtildi. Kararın, Tel Aviv'in düşmanlarına cesaret verdiğine dikkat çekildi.

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ensonhaber.com

İsrail kamuoyu, ABD'nin askeri yardım sevkiyatını durdurma kararını tepkiyle karşıladı.

ABD'nin, bu adımla İsrail'in güvenliğini tehdit ettiği belirtilerek, "Müttefiklerin ihaneti" ifadesi kullanıldı.

Jerusalem Post gazetesinin yayınladığı başyazıda, yardımın geciktirilmesinin İsrail'in düşmanlarını "cesaretlendirdiği" belirtildi.

ABD'nin yalnızca askeri yardım sağlamakla kalmaması gerektiği ifade edilerek, aynı zamanda açık ve tutarlı bir dayanışma mesajı da vermesinin gerekliliği vurgulandı.

ABD'nin kararı İsrail'i rahatsız etti

"Bir müttefikten şüphe etmek..." ifadesiyle başlayan yazıda şöyle denildi:

Gazze'deki çatışma devam ederken, ABD yönetiminin İsrail'e mühimmat sevkiyatını erteleme kararı yalnızca lojistik bir gecikmeden ibaret değil. Bu, aynı zamanda sadık müttefikler arasında büyük bir güven erozyonu anlamına geliyor.



Bu duraklamanın zamanlaması ve mantığı bilhassa rahatsız edici ve İsrail'in Hamas'a yönelik operasyonlarının kritik bir aşamasında yaşanıyor.

"Soru işaretlerine yol açıyor"

Müttefiklerin kriz zamanlarında tutarlı ve güvenilir desteğe ihtiyaç duydukları ifade edilerek şunlar aktarıldı:

Ancak ABD'nin bu kararı, kararsız kararlılığa işaret ediyor. Stratejik ortak olarak güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açıyor.



Dahası, karar geçici bir taktiksel değişimden daha fazlasını temsil ediyor; ABD dış politikasında uzun süreli jeopolitik yansımaları olabilecek olası bir değişikliğin sinyalini veriyor.



ABD, tarihsel olarak İsrail'in en sadık müttefiki olmuştur; yalnızca askeri yardım sağlamakla kalmamış, aynı zamanda İsrail'in uluslararası platformlarda kendisini savunma hakkını da savunmuştur.

İsrail'in Hamas üzerindeki baskıyı sürdürme ihtiyacının "abartılamaz" olduğu savunulurken, Refah'ın "sıradan bir savaş alanı" olmadığı kaydedildi.

"ABD'nin kesin desteği vazgeçilmez"

Söz konusu yazıda, Refah konusunda bazı iddialar ortaya atılırken, İsrail'in güvenlik sorunları yaşadığı ve ABD'ye ihtiyaç duyduğu ifade edildi: