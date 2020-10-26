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    İsrail basını: BAE’ye F-35'e yeşil ışık yakan İsrail, ABD’den F-22 istedi

    Haaretz gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Abu Dabi'ye F-35 savaş uçaklarının sağlanmasına karşılık, ABD'den F-22 talebinde bulunduğunu yazdı.
    • AA
    • 26.10.2020 - 17:41
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 17:42
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    İsrail basını: BAE’ye F-35'e yeşil ışık yakan İsrail, ABD’den F-22 istedi

    ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satabilmek için İsrail ile pürüzleri gidermeye çalışıyor.

    BAE'ye F-35 sağlanmasına karşı çıkmayacağını açıklayan Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki hava üstünlüğünü korumak için Washington’dan F-22 savaş uçaklarının İsrail’e satılmasını talep ettiği bildirildi.

    WASHINGTON'DAN F-22 İSTEDİLER

    Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun BAE’ye F-35 satışına karşı çıkmayacaklarını açıklamasının ardından İsrail’in, ABD’den F-22 satın almasının gündeme geldiği belirtildi.

    Bölgedeki hava üstünlüğünün korunması için Tel Aviv’in, Washington’dan kendilerine F-22 satışına izin verilmesini istediği ifade edildi.

    İsrail basını: BAE’ye F-35 e yeşil ışık yakan İsrail, ABD’den F-22 istedi #1

    ABD, F-22'LERİ BAŞKA ÜLKELERE SATMIYOR

    ABD yönetiminin bu talebe ne cevap verdiğine değinilmeyen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinin de yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

    Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları, ABD ordusunun envanterindeki en pahalı uçak olarak biliniyor. ABD, bu uçakları başka ülkelere satmıyor.

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