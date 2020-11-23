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    İsrail basını: Binyamin Netanyahu, gizlice Suudi Arabistan'a gitti

    Başbakan Netanyahu'nun Suudi Arabistan'da Pompeo ve Selman ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 11:03
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 11:09
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    İsrail basını: Binyamin Netanyahu, gizlice Suudi Arabistan'a gitti

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gizli bir şekilde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

    Netanyahu'nun dikkat çeken ziyareti İsrail basınında yer alırken, Netanyahu'nun ofisi, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

    GİZLİCE SUUDİ ARABİSTAN'A UÇTU

    Haaretz, İsrailli kaynaklara dayandırdığı söz konusu gelişmeyi, "Netanyahu, Muhammed bin Selman ve Pompeo ile görüşmek için gizlice Suudi Arabistan'a uçtu" başlığıyla duyurdu.

    Geçen pazar günü gerçekleştiği belirtilen ziyarette, Netanyahu'nun uçağının Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkış yaptığı, uçuş takip sitelerine yansıyan uçağın birkaç saat sonra İsrail'e geri döndüğü kaydedildi.

    İsrail basını: Binyamin Netanyahu, gizlice Suudi Arabistan a gitti #1

    MOSSAD BAŞKANI DA KATILDI

    İsrail Başbakanı'nın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede Mossad Başkanı Yossi Cohen'in de bulunduğu aktarıldı.

    RİYAD İLE NORMALLEŞME VE İRAN KONUSU

    Körfez ülkeleriyle anlaşmalar imzalayan Tel Aviv'in bu girişiminde, Riyad ile normalleşme ve İran'a ilişkin durumunun ele alınmış olabileceği ifade edildi.

    İsrail basını: Binyamin Netanyahu, gizlice Suudi Arabistan a gitti #2

    İsrail basını: Binyamin Netanyahu, gizlice Suudi Arabistan a gitti #3

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